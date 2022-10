Kövesse nálunk Szijjártó Péter sajtótájékoztatóját az uniós külügyminiszteri tanácsról!

Kövessen nálunk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszámolóját az uniós külügyminiszterek tanácsáról.

Szijjártó Péter az uniós külügyminiszterek tanácsának ülése után elmondta, hogy a mai ülés napirendjén az Ukrajnában zajló háború és a kínai-európai kapcsolatok voltak terítéken. A külügyminiszter értékelése szerint

a hangulat meglehetősen harcias volt. A béke szó az utolsó felszólalóig nem hangzott el, a békét külügyminiszterként ő hozta szóba felszólalásában.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: nekünk szomszédos országként továbbra is az az álláspontunk, hogy a békére kell törekedni, a kommunikációs csatornákat nem szabad megszüntetni Oroszországgal. A magyar külügyminiszter ismét rögzítette, hogy

annak érdekében, hogy Magyarország elkerülje a bevonódást a háborúba, továbbra is kitartunk amellett, hogy nem szállítunk fegyvereket Ukrajnába.

Immáron 3 milliárd eurónyi összeget fordított az Európai Unió arra, hogy az Ukrajnának szállított fegyverek összegét fedezze. Ezeket a forrásokat pedig másokra is lehetne felhasználni, hiszen a délről érkező biztonsági kihívások is rengeteg költséggel járnak.

Szijjártó Péter tájékoztatott arról is, hogy

Magyarország nem szavazta meg az Európai Unió kiképzőmisszió elindítását, nem veszünk részt benne és nem is adunk pénzt ehhez.

Mi nem tartunk jó ötletnek semmilyen olyan lépést, ami eszkalációhoz vezet. Ezért sem adtuk az egyetértésünket ezen kiképzőmisszió elindításához – szögezte le.

Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy az ülésen több tagállam külügyminisztere is a szankciós politikát sikeresnek állították be, holott az nem vitt minket közelebb a békéhez. Értékelése szerint a szankciós politikai kudarcot vallott, mert Európa gazdasága szenved, az orosz gazdaság pedig virágzik.

Az uniós külügyminiszterek tanácsán elhangzott az is, hogy egy kilencedik szankciós csomagra is szükség lenne, és volt, aki a nukleáris energiát érintő szankciókat szorgalmazta.

Ennek kapcsán rögzítette Szijjártó Péter tájékoztatójában, hogy mivel nem a magyar emberek felelősek az Ukrajnában zajló háborúért, ezért nem fizettethetjük meg mi annak az árát.

Szijjártó Péter a hétfői nap folyamán bejegyzésében azt írta: az elmúlt hetek eseményei sajnos nem a béke, sokkal inkább az eszkaláció felé mutattak, és több olyan döntés született, amelyek csak brutálisabbá tették a háborút.

Majd ismét megerősítette a magyar kormány álláspontját: „Mi békét akarunk, és az eszkalációt fokozó lépések helyett végre a béketörekvésekre kell helyezni a hangsúlyt”.

