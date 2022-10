Koncert közben holtan esett össze a színpadon a népszerű énekes

Mikaben a Carimi nevű haiti együttes vendégeként lépett fel a 20 ezer férőhelyes párizsi Accor Arénában – írja a 24news.tv az AFP hírügynökségre hivatkozva. Rajongói bénultan bámultak, amikor kedvencük összeesett, miközben lefelé tartott a színpadról.

A koncertaréna Twitter-oldalán azt írták:

A közösségi médiában közzétett videókon látható, amint Mikaben hirtelen megfordul, és a színpad hátsó része felé indul. A zenekar azonnal abbahagyta a játékot, vezetőjük a mentőkért kiáltott.

Another major artist collapses and dies on stage in France of a heart attack.

Michael “Mikaben” Benjamin. Haitian recording artist was 41#SuddenAdultDeathSyndrome pic.twitter.com/oNEditBT8l

