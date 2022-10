Háború és energiaválság – Uniós csúcsra készülnek az EU vezetői

A kétnapos, csütörtök–pénteki uniós csúcsról tárgyalt videókapcsolaton keresztül Orbán Viktor Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, valamint a görög, a máltai, a belga és a szlovén miniszterelnökkel. A csúcs két fő témája az ukrajnai háború és az energiaválság lesz. A kormányfő múlt pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta: Brüsszelben a szankciókat elszúrták, ezért most szankciós infláció van, és szankciós felárat fizet az ország az energiáért – hangzott el az M1 Híradóban hétfő este.

Orbán Viktor miniszterelnök az unió állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnökével, valamint a görög, a máltai, a belga és a szlovén miniszterelnökkel egyeztetett videókonferencián a Karmelita kolostorban.

A tanácskozás a csütörtökön kezdődő kétnapos európai uniós csúcsot készítette elő, amelyen a tagállami vezetők az ukrajnai háborúról, az energiaválságról, gazdasági kérdésekről és a külkapcsolatokról tárgyalnak majd.

Orbán Viktor legutóbb pénteken, a Kossuth Rádióban azt mondta, Brüsszelben a szankciókat elszúrták, azokhoz ráadásul nem társulnak árcsökkentési javaslatok, ezért most szankciós infláció van, és szankciós felárat fizet az ország az energiáért.

A végső megoldást a magas energiaárakkal szemben az jelentené, ha az Európai Unió elállna a szankciós politikától – fogalmazott Orbán Viktor, jelezve, ezért nagyon sokat kell még küzdeni.

A csúcstalálkozót előkészítő videókonferenciát megelőzően, Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős tagja volt Orbán Viktor miniszterelnök vendége a Karmelita kolostorban.

Egyes európai uniós vezetők és egyes külügyminiszterek nem hajlandók tudomást venni a valóságról

– jelentette ki Szijjártó Péter Luxembourgban az uniós tagországok külügyminisztereinek tanácskozását követően. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: az európai uniós szankciós politika kudarcot vallott, mert nem segítette a háború gyorsabb lezárását, és az európai gazdaságot is rendkívül nehéz helyzetbe hozta.

„Ezért is van nagy jelentősége otthon a nemzeti konzultációnak, és őszintén remélem, hogy sok-sok százezer vagy millió ember fogja elmondani Magyarországon a véleményét a szankciós politikáról, mert jól látszik, hogy itt Brüsszelben, és az európai uniós fővárosokban egyszerűen teljesen elrugaszkodtak az álláspontok a valósgától. És olyan álláspontokat foglalnak el Brüsszelben és az európai uniós tagországokban egyes vezetők, mintha nem ebben a világban élnének” – fejtette ki Szijjártó Péter.

A nemzeti konzultációban az élelemiszerárak kérdése is szerepel

– hívta fel a figyelmet Nagy István a kormány közösségi oldalán közzétett videóban. Az agrárminiszter rámutatott: a műtrágyagyártás költsége különösen érzékeny a gázáremelkedésre. Hangsúlyozta: ez a probléma nemcsak Európát érinti, és egyúttal a nemzeti konzultáción való részvételre buzdított.

„Az áremelkedések a fejlődő országokban élelmezési válságot okozhatnak. Ez az eddigieknél is nagyobb migrációs hullámokat válthat ki. Az elszálló élelmiszerárak is azt bizonyítják, hogy a szankciók jobban fájnak Európának, mint Oroszországnak. Olyan kérdésekről van tehát szó, amelyek mindannyiunk életét érintik” – mondta Nagy István.

Tizenkettedik alkalommal kéri ki a kormány a magyarok véleményét az országot érintő fontos ügyben, most a brüsszeli szankciós politikáról.

A válaszadók hét kérdésre válaszolhatnak. A témák között szerepelnek az olaj- és a gázszállításokra vonatkozó intézkedések. De állást foglalhatnak a magyarok a nyersanyagokra, a nukleáris fűtőelemekre, a paksi atomerőmű bővítésére vonatkozó szankciókról, valamint a turizmus korlátozásával járó intézkedésekről is.

A kormány szerint ha több millió magyar elmondja a véleményét a nemzeti konzultáción, akkor azzal ki lehet kényszeríteni azt, hogy Brüsszel változtasson a szankciós politikáján.

A konzultációs kérdőíveket egyébként december 9-ig lehet – ahogy korábban úgy most is térítésmentesen – visszaküldeni, de online az interneten is ki lehet majd tölteni.