Az énekesnő az 1980-as évek végén vált híressé, amikor a Come Into My Life című kislemeze a legjobb 10-be került az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság toplistáin.

63 éves korában elhunyt Joyce Sims, R&B énekes-dalszerző, aki idén nyáron még Angliában turnézott, nemsokára pedig albumot kellett volna kiadnia – számolt be cikkében a The Guardian.

Sims az 1980-as években lett ismert a Come Into My Life című kislemezével, első slágere, az All and All pedig rögtön a hatodik helyre került az amerikai dance-listán.

Az énekesnő halálát a családtagjai erősítették meg a közösségi médiában, halálának oka egyelőre ismeretlen