Elege lett Kanye Westnek, saját közösségi platformot vásárol

Kanye West amerikai rapper bejelentette, hogy megvásárolja a Parler jobboldali közösségi platformot. A vásárlás a zenész honlapja szerint várhatóan a negyedik negyedév végére fejeződik be, a vételárat nem közölték – számolt be róla hétfőn a The Guardian brit napilap.

„Egy olyan világban, ahol a konzervatív vélemények vitatottnak számítanak, biztosítanunk kell, hogy jogunk legyen a szabad véleménynyilvánításhoz” – fogalmazott a zenész. George Farmer, a Parler anyavállalata, a Parlement Technologies vezérigazgatója szerint Kanye lépése változást hozhat abban, ahogy a világ a szólásszabadságról gondolkodik, és a sztárnak többé nem kell attól tartania, hogy eltávolítják a közösségi médiából. A Parlement Technologies független vállalatként működik tovább, de biztosítja a Parler számára a technikai hátteret és a magán felhőszolgáltatás használatát. A Parler közösségi hálót 2018-ban John Matze és Rebekah Mercer alapította. A Capitoliumnál történt január 6-i zavargásban játszott szerepe miatt azonban Matze helyét 2021-ben Farmer vette át. A Capitolium elleni támadást követően a Parlert eltávolították az Apple megvásárolható alkalmazásokat tartalmazó tárhelyéről, az App Store-ból, valamint a Google által kínált alkalmazási listáról, január 10-én pedig teljesen eltűnt az éterből, miután az Amazon webszolgáltatása is szakított vele. Bár a szólásszabadság közösségi hálójaként határozza meg magát, a tartalmaihoz moderálást kellett bevezetnie, hogy 2021 májusában visszakerüljön az Apple applikációs listájára, az androidos eszközökre pedig csak 2022 szeptemberében sikerült visszatérnie.