Egy hajszálon múlt az élete, majdnem lefejezte a liftajtó - VIDEÓ

A vérfagyasztó pillanatokat a liftben elhelyezett térfigyelő kamera vette fel az oroszországi Krasznodarszkban. A felvételeken jól látszik, ahogy a lift megáll, egy férfi kiszáll, majd a másik megpróbál beugrani, ám a felvonó nyitott ajtóval váratlanul elindul felfelé – írja a Ladbible.

Terrifying moment man almost has his head chopped off by falling lift 😱😱

pic.twitter.com/OzqQC4083E

— LADbible (@ladbible) October 11, 2022