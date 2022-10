Pakisztánban bekéretik az amerikai nagykövetet Biden kijelentései miatt

Pakisztánban bekéretik az amerikai nagykövetet Joe Biden amerikai elnök kijelentései miatt, amelyekkel megkérdőjelezte a pakisztáni nukleáris program biztonságosságát – közölte szombaton a dél-ázsiai ország külügyminisztere Karacsiban tartott sajtótájékoztatóján.

Bilaval Bhutto Zardari elmondta, hogy meglepte az amerikai elnök nyilatkozata. „Ami a pakisztáni nukleáris eszközeinek biztonságát érinti, minden egyes nemzetközi szabványt teljesítünk összhangban a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ)” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Mint mondta, megbeszélte az ügyet Sehbaz Saríf miniszterelnökkel és úgy döntöttek, hogy bekéretik az amerikai nagykövetet a külügyminisztériumba, hogy adjon magyarázatot Biden szavaira.

Úgy vélte, hogy az amerikai diplomata bekéretése nem fog ártani Washington és Iszlámábád kapcsolatának. Hozzátette, hogy tisztségviselőik állnak rendelkezésre, hogy eloszlassák Washington esetleges aggályait az ügyben.

Egyben kiemelte, hogy Pakisztán tudja, hogyan kell biztonságosan tárolnia és megvédenie nukleáris eszközeit.

Zardari beszélt arról is, hogy a pakisztáni atomprogram nem esett szóba nemrég történt washingtoni látogatásán, ahol több találkozója is volt, egyebek között az amerikai külügyminisztériumban is.

Saríf helytelennek és félrevezetőnek nevezte Biden kijelentéseit, mondván, hogy Pakisztán az évek során bizonyította, hogy felelősségteljes nukleáris hatalom.

Biden csütörtökön egy Los Angeles-i informális adománygyűjtő vacsorán a világ egyik legveszélyesebb országának nevezte Pakisztánt. „Atomfegyverek kohézió nélkül” – fogalmazott az amerikai elnök.