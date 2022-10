Orosz védelmi minisztérium: Többen meghaltak egy belgorodi terrortámadásban

A tájékoztatás szerint a terroristák lőfegyverrel nyitottak tüzet egy lőgyakorlat során olyan egység tagjaira, akik kijelentették, hogy részt vennének az Ukrajna ellen indított orosz különleges katonai műveletben.

„A lövöldözés következtében tizenegy ember halálos sebet kapott. További tizenöt ember különböző fokú sebesülésekkel szállítottak egészségügyi intézménybe , ahol minden szükséges segítséget megkapnak” – közölte a minisztérium, hozzátéve, hogy a két terroristát válaszlövésekkel agyonlőtték.

11 killed in a terror attack at a Russian military training ground on the Western military District of the Belgorod Region. pic.twitter.com/HSRkY1mzyu

— Geopolitics.wiki (@GeopoliticsW) October 15, 2022