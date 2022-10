Musk: A SpaceX tovább fogja támogatni a Starlinket Ukrajnában

„Még akkor is, ha a Starlink pénzt veszít és más vállalatok dollármilliárdokat kapnak adófizetők pénzéből, ingyen fogjuk támogatni az ukrán kormányt” – írta bejegyzésében Musk.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022