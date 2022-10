Metángáztól robbanhatott be a szénbánya Törökországban

Robbanás történt egy szénbányában Törökország északi részén. A balesetben legkevesebb negyvenen meghaltak, sokan megsérültek, és sok vájár a föld alatt rekedt. A török energiaügyi miniszter a helyszínen arról beszélt, hogy valószínűleg annyi metángáz gyűlt össze a tárnákban, hogy az végül berobbant – számolt ben az M1 Híradója a balesetről.

Még szombat reggel is sűrű füst tört fel a szénbányából Törökország északi részén. A tárnák bejáratánál egymást váltják a mentőcsapatok. Az egyik önkéntes arról számolt be, hogy hajnal kettőtől napkeltéig dolgoztak, és tucatnyi vájárt sikerült is a felszínre hozniuk.

Mi a nappali műszakban dolgoztunk a bányában. Én otthon voltam már este, amikor hívtak a hírrel, de a tévében is hallottam a robbanásról. Azonnal idesiettem és egész éjjel a bányában voltam – magyarázta egy férfi.

A Fekete-tenger partvidékén kialakított bányát péntek este rázta meg egy detonáció. A török belügyminisztérium jelentése szerint a baleset idején száztíz bányász dolgozott a tárnákban, mintegy felüket a robbanás elzárta a külvilágtól. A mentőcsapatok egész éjjel dolgoztak, több vájárt is felszínre hoztak, mások maguktól jutottak ki a bányából.

Nem láttam semmit, mindenhol por és füst volt. Nem tudom, mi történt, füst és sötétség volt mindenütt, még a fényeket sem lehetett látni – mondta az egyik bányász.

A helyszínen hatalmas tömeg gyűlt össze, sokan a hozzátartozójukat keresték, mások a mentésben segítettek. Több tucat sérültet kellett kórházba szállítani.

„Nagyjából negyed hétkor kaptunk jelentést arról, hogy robbanás történt a bányában, körülbelül 250 méterrel a tengerszint alatt. A kereső- és mentőcsapatok több mint hetven emberrel azonnal a helyszínre vonultak. Negyvennégy bányász rekedt 300 méteres, öten pedig 350 méteres mélységben” – számolt be Nurtaç Arslan, a régió kormányzója, aki nyomozást rendelt el az ügyben.

Bár biztosat csak a részletes kivizsgálás után tudnak majd a hatóságok, egyelőre azt gyanítják, hogy a balesetért a tárnákban felhalmozódott metángáz okozta, amely könnyen berobbanhatott.

Tárnáink szellőzőrendszere jelenleg megfelelően működik. Néhány terület azonban részben összeomlott – nyilatkozta Fatih Dönmez, a török energiaügyi tárca vezetője, aki az ország belügyminiszterével együtt látogatott a helyszínre.

Törökország történetének legsúlyosabb bányabalesete 2014-ben történt, akkor 301 vájár vesztette életét az ország nyugati részén. Abban a létesítményben a biztonsági előírások megszegése okozta a tragédiát, pedig korábban a dolgozók többször is tüntettek a rossz munkakörülmények miatt.