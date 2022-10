Tényleges életfogytiglani börtönbüntetést javasolnak az esküdtek a 2018-as floridai iskolai lövöldözőre

Nicolas Cruz az esküdtszék döntésével elkerülte a legsúlyosabb, halálos ítéletet. Igaz, hogy az esküdtszék véleménye nem számít hivatalos ítéletnek, arról a bíró fog dönteni, de Florida törvényei szerint attól az életet érintő kérdésben nem térhet el. Az ítélethirdetés várhatóan november elsején lesz.

Az esküdtek érvelése szerint a több hónapig tartó tárgyalássorozat alatt az államügyészek által felhozott súlyosbító tényezők nem ellensúlyozták az enyhítő körülményeket, amelyekre a védők hivatkoztak. Ezek között szerepeltek a tettes gyerekkori traumái, családi múltja, erre hivatkozva döntöttek az esküdtek a feltételes szabadlábra helyezést kizáró életfogytiglani ítélet mellett.

I’m not typically pro-death penalty, but Nicolas Cruz took 17 lives at my school. He does not deserve to live. I’m disappointed in this verdict. https://t.co/0ezt89CS8t

— TJ Fixman (@TJFixman) October 13, 2022