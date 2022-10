Sétaútvonalon kezdett lövöldözésbe egy ámokfutó, többen életüket vesztették

A tettes elmenekült a helyszínről, de a rendőrök egy házban elfogták és őrizetbe vették. A halálos áldozatok között volt egy szolgálaton kívüli rendőr is.

Két embert, köztük egy másik rendőrtisztet kórházba szállítottak. A rendőrt később kiengedték, de a másik túlélő állapota válságos.

BREAKING: A white male teen wearing camouflage is in custody after he used a rifle to kill five people in a mass shooting in Raleigh, North Carolina, including an off-duty law enforcement officer. https://t.co/Mtz4ZFwj7x

#BREAKING: Multiple people dead including an off-duty cop, multiple others injured, in a shooting in the Hedingham neighborhood of Raleigh, North Carolina.

Raleigh police report an active shooter.

Photos from the area shared with me. pic.twitter.com/J8BdXzIXQu

