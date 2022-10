Külügyminiszterből kincstárnok: kinevezték az új brit pénzügyminisztert

Felmentésének közvetlen előzményeként Kwarteng nemrégiben hatalmas, 45 milliárd font értékű adócsökkentési programot terjesztett elő, és ezt évtizedek óta példátlan piaci felfordulás követte.

Azt megelőzően David Cameron kormányában pedig az egészségügyi, majd a kulturális tárca élén állt.

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. pic.twitter.com/bldKWr3crG

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2022