Királyi bánásmódban részesült a kisfiú, aki a zsebpénzét küldte el kedvenc Forma–1-es csapatának

Az akkor hétéves Goto még 2019-ben küldött kézzel írott levelet az Alfa Romeo Forma–1-es istálló csapatvezetőjének, Frédéric Vasseurnek címezve. Ezt írta:

A csapat Twitterre feltöltött videója szerint a kisfiú sem a levélben, sem a borítékon nem adta meg a címét, de még az e-mail-címét sem írta meg, így csak annyit tudtak róla, hogy japán, és Gotónak hívják.

Welcome to the family, Goto. ❤️ pic.twitter.com/EvPoizhomu

— Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) October 14, 2022