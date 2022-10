Ismét a legjobb formáját idézi a V4

A visegrádi négyek (V4) államfői csúcstalálkozóján kiderült, a tagországoknak továbbra is van közös mondanivalójuk Európa és a világ számára. A Pozsonyban tartott megbeszélés témája volt az ukrajnai háború, a háborús menekültek megsegítése, az energiaválság, az energiafüggetlenség megteremtése, az Északi Áramlat elleni támadás, az atomenergia létjogosultsága és a tömeges illegális migráció. Andrzej Duda lengyel államfő a csúcstalálkozó értékeléseként kifejtette, örömteli, hogy egy baráti csoportban nyitott módon, őszintén vitatták meg a napirenden lévő súlyos témákat.

A visegrádi négyeknek van közös mondanivalójuk Európa és a világ számára. „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyengeség” – minderről Novák Katalin köztársasági elnök beszélt a visegrádi államfők pozsonyi csúcstalálkozóját követő keddi sajtótájékoztatóján. A köztársasági elnök hangsúlyozta: a mielőbbi igazságos béke a cél, s hogy Európa a béke szigete maradhasson.

Novák Katalin elmondta, hogy a megbeszélés témája volt az ukrajnai háború, a menekültek megsegítése, az energiahelyzet, az energiafüggetlenség megteremtése, az Északi Áramlat gázvezetékek elleni közelmúltbeli támadások, az atomenergia létjogosultsága és a tömeges illegális migráció is.

Kiemelte, hogy a négy visegrádi országnak van közös mondanivalója Európa és a világ számára, a négy országot összeköti a közös történelem és a közös múlt.

A tanácskozás résztvevői elítélik Ukrajna fegyveres megtámadását, a civilek elleni támadásokat.

A köztársasági elnök büszkeségét is kifejezte, amiért a magyar emberek gondolkodás nélkül segítik az ukrajnai háború elől menekülőket a háború kitörésének első napja óta. Szólt ugyanakkor a tömeges illegális migrációról is, amelyről elmondta: a V4 tagállamait kiemelten érinti a jelenség, ezért közös válaszokat adnak rá az országok. Novák Katalin emlékeztetett, hogy idén már csaknem 200 ezer illegális migránst állítottak meg Magyarország határainál.

Andrzej Duda lengyel államfő szerint örömteli, hogy egy baráti csoportban nyitott módon, őszintén vitatták meg a napirenden lévő súlyos témákat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ukrajnai háború kockázatai hatalmasak.

Mint mondta, a nukleáris fegyverekkel való fenyegetés realitássá vált. A lengyel államfő szerint nem engedhető meg, hogy az orosz agresszió továbbterjedjen a V4-országok irányába. Duda háborús bűncselekménynek minősítette az Ukrajna elleni hétfői rakétatámadásokat, és azt is elmondta, hogy a háború kitörése óta több millió ukrajnai menekült érkezett hazájába, akik közül kétmillió Lengyelországban maradt. Arra is emlékeztetett, hogy az ukrajnai menekültek támogatására Lengyelország semmilyen segítséget nem kapott az Európai Bizottságtól.

Az Európát sújtó energiaválságra kitérve a lengyel államfő közölte: a globális energiaárak emelkedése okozta magas inflációt és széles körű válságot a V4-ek együttműködve túlélik.

Pozsony, 2022. október 11. Andrzej Duda lengyel, Zuzana Caputová szlovák, Milos Zeman cseh és Novák Katalin magyar köztársasági elnök a V4-ek elnöki szintű találkozójának sajtótájékoztatóján Pozsonyban (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A sajtótájékoztatón Milos Zeman cseh elnök hangsúlyozta, hogy a visegrádi csoport már bebizonyította működőképességét, többek között az illegális migráció elleni küzdelemben is. A cseh államfő szerint ez legalább olyan fontos, mint a Benelux államok együttműködése. Reményét fejezte ki az iránt is, hogy az illegális migráció megfékezésére vonatkozó V4-együttműködéshez Szlovénia is csatlakozzon.

Az Európát sújtó energiaválságról szólva Zeman emlékeztetett, hogy bár nem lebecsülendő az ukrajnai háború hatása, de az alapvető okot az uniós zöldmegállapodás okozza.

Zuzana Caputová szlovák államfő egy rendkívüli helyzetben megrendezett fontos találkozónak minősítette a V4-es csúcsot. Hangsúlyozta, hogy az egyes kérdésekben meglévő nézetkülönbségek ellenére is sikerült konstruktív párbeszédet folytatni. Kiemelte: fontos, hogy egyetértés volt az ukrajnai háború ügyében, abban, hogy békére van szükség, és abban is, hogy mindenki elítélte az ukrajnai civil célpontokat sújtó orosz rakétatámadásokat.

A szlovák államfő kiemelte, hogy tiszteletben tartja azt a magyar álláspontot, hogy Magyarország nem küld fegyvereket Ukrajnának.

Caputová arról is beszélt, hogy csökkenteni kellene az uniós szankciók lakosságra gyakorolt negatív hatását.

