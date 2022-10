Felesége szeme láttára zuhant a mélybe a fiatal hegymászó

A 28 éves ausztrál férfi, Daniel Heritage a feleségével, Emmával nemrég ünnepelte a negyedik házassági évfordulóját. A pár a jeles esemény alkalmából hosszú vakációra indult a kanadai Sziklás-hegységbe, március óta kempingezett, hegyet mászott és túrázott – írta a Mirror.

A pár annyira megszerette a csodás környezetet, hogy azt tervezte, két évig biztosan Kanadában marad. A boldog pillanatoknak azonban egy szörnyű baleset vetett véget, a férfi ugyanis a lány szeme láttára csúszott meg és zuhant le egy szikláról. Emma megpróbált segíteni párján, lemászott hozzá, de Daniel sérülései végzetesnek bizonyultak, és nem sokkal később felesége karjaiban elhunyt.

A Valley View man has died in a freak accident, while on a dream adventure holiday with his wife in Canada.

Daniel Heritage is being remembered as a kind and generous person, with a passion for rock climbing and family have rushed to be with his wife Emma. @katelambe_ #9News pic.twitter.com/jLC5FPsofL

