Belgiumban nőttek leginkább az energiaárak az EU-tagországok közül

Az uniós tagállamok közül az elmúlt egy évben Belgiumban nőttek leginkább az energiaárak, a Dunántúl nagyságú országban másokhoz képest kétszeres a drágulás. A lakosságnak eddig nyújtott állami segítség közben könnyen elapadhat. Belgiumban ugyanis magas az államadósság és félő, nem tudják majd finanszírozni az állam működését – számolt be az M1 Híradó.

„Egyre többen vannak, akik nem otthon zuhanyoznak, hanem például a munkahelyükön, az uszodában, vagy az edzőteremben. Azt hangsúlyozzák a szakemberek, hogy ez csak akkor éri meg, ha valakinek amúgy is van sportközpontba bérlete, hiszen csak zuhanyozni semmiképpen nem éri meg odamenni, legfőképpen autóval” – közölte a közmédia tudósítója Brüsszelből.

„Hogy ez mennyire valós dilemma, az mutatja, hogy

megjelent a sajtóban egy kalkulátor is, amivel azt számolták ki, hogy miként éri meg a legjobban otthon zuhanyozni. Ebből az derül ki, hogy akkor jöhetünk ki a legjobban az otthoni zuhanyozásnál, hogyha villannyal állítjuk elő a meleg vizet, és víztakarékos zuhanyrózsát használunk.”

Nagy bajba sodorhatja a belga gazdaságot az a segítség, amit eddig nyújtottak, és a későbbiekben is nyújtani szeretnének a fogyasztóknak. Kiderült ugyanis, hogy az amúgy is óriási adósság állománnyal küzdő Belgium további kiadásokat tervez ezen a téren. Ez esetben az egész adósság elérheti akár a GDP 120 százalékát is. Nincsenek ettől messze, és ebben az esetben az ország már nehezen lehet finanszírozható a piacokról – fejtette ki Baraczka Eszter.

A kiemelt kép illusztráció. A képen: „Nem tudunk többet fizetni!” jelentésű feliratot tart egy szakszervezeti dolgozó Brüsszelben 2022. szeptember 21-én, amikor a munkavállalói érdekképviseletek a növekvő energiaárakat ellensúlyozó inflációkövető béremelést követeltek a belga fővárosban. (MTI/EPA/Olivier Hoslet)