Amerikai–mexikói külügyminiszteri találkozó a kábítószer-csempészet elleni fellépésről

Antony Blinken amerikai külügyminiszter arra mutatott rá, hogy az országban tavaly a becslések szerint 108 ezer ember vesztette életét kábítószer-túladagolásban, nagy részük szintetikus drogok, főként a Mexikó felől becsempészett fentanil miatt.

Ezen kívül közös fellépést sürgetett az illegális fegyverkereskedelem ellen is. Mint mondta: Mexikóban 2021-ben 33 ezer ember lett gyilkosság áldozata, többségüket lőfegyverrel ölték meg.

There is no prosperity without security. The U.S.-Mexico High-Level Security Dialogue advances our cooperation to protect the health and safety of our citizens, prevent criminal organizations from harming our countries, and uphold human rights while bringing criminals to justice. pic.twitter.com/WrU9qoCwWC

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 13, 2022