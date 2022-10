Üzent egy úr az űrből: „Szerelmem, feleségül veszlek, ha utalsz egy kis pénzt!”

A 65 éves nő és a férfi idén júniusban kezdett el beszélgetni az Instagramon. A csaló profilja tele volt űrfotókkal és azt állította, hogy a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodik − írta a Daily Mail.

Megismerkedésük után nem sokkal a férfi közölte a nővel, hogy szerelmes belé, feleségül akarja venni, és Japánba akar költözni, hogy együtt kezdhessenek új életet. Ehhez azonban vissza kell térnie a Földre, de mivel nincs pénze, nem tudja fedezni sem a rakéta, sem pedig a leszállás költségeit.

Japanese woman scammed by ‘Russian astronaut’ who needed money to return to Earth https://t.co/i18jrH9WT4

— The Independent (@Independent) October 11, 2022