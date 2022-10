Több katona életét vesztette miután felrobbantottak egy katonai buszt

A Szíriai Emberi Jogok Megfigyelőközpontja (OSDH) szerint 17 katona vesztette életét a merényletben, és egyelőre senki nem jelentkezett a robbantás elkövetőjeként.

A 11 éve húzódó konfliktus már több százezer emberéletet követelt, legtóbb februárban volt hasonló eset.

Local outlet Sham FM reported that several #Syrian soldiers were left dead after an explosive device detonated on a military bus. #Syria #Damascus pic.twitter.com/4OWSx0UaFz

A photo of the Syrian army’s bus that attacked this morning in the suburbs of Damascus that caused 18 soldiers and 20 injured.#Syria #Damascus #Syria_Army #suburbs_of_Damascus #AlQaeda #Nusra #terrorist #Radical_Islam #Muslim_Brotherhood pic.twitter.com/ZzuSeClanZ

— Journalist Steven Sahiounie (@STEVENSAHIOUNI1) October 13, 2022