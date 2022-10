Megnőtt a németek érdeklődése a görögországi ingatlanok iránt

Megnőtt a német állampolgárok érdeklődése a görögországi ingatlanok, azon belül is elsősorban a családi házak iránt a Kathimerini görög napilap csütörtöki jelentése alapján.

A lapnak a Ferimmo ingatlanpiaci portál adatait idéző cikke szerint a német polgárok ingatlanvásárlásai 25 százalékkal nőttek a tavalyihoz és 40 százalékkal a 2020-ashoz képest. A német polgárok ingatlanvásárlásaikkal mostanra megelőzték a rangsorban eddig az első helyet elfoglaló kínaiakat is.

A kínálatában mintegy negyvenezer ingatlant felsoroló Ferimmo online platform több mint kétszáz ingatlanügynököt tömörít, és kifejezetten a német nyelvű országok potenciális ingatlanbefektetőit célozza meg.

A portál nyilvántartásában kimutatható növekedést alátámasztják a görög jegybank adatai is: eszerint a görög ingatlanpiacon a külföldiek befektetései az idei első hat hónapban az előző év azonos időszakához képest 61 százalékkal, mintegy 788 millió euróra emelkedtek.

Szakmai elemzői becslések szerint a német ingatlanvásárlások száma több mint 250 ezerre is növekedhet Görögországban, ami akár ötmilliárd eurós befektetési összeget is eredményezhet – írja a lap. Az ingatlanvásárlások támogatására a görög bankok jelzáloghitel-konstrukciót is kidolgoztak kifejezetten a német befektetők számára.

A jelentés szerint a 250 ezer és 400 ezer euró (100-180 millió forint) közötti értékű családi házak iránt különösen nagy a kereslet a hagyományos turisztikai körzetekben, például a Peloponnészosz-félszigeten, Krétán, a Kikládok és a Chalkidiki-félszigeten.

A címlapfotó illusztráció.