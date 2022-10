Észtország újabb katonai segélyt küld Ukrajnának

„Téli egyenruhát, felszerelést és lőszert küldünk Ukrajnának. Gyorsan le fogjuk szállítani” – írta Kaja Kallas észt miniszterelnök a Twitteren, az adomány mennyiségének említése nélkül. A védelmi minisztérium szóvivője biztonsági okokra hivatkozva szintén nem nyilatkozott ez ügyben.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.

We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.

Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine

— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022