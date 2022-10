Egy hete, a járókájából tűnt el a kisbaba, az anyát gyanúsítja a rendőrség

A georgiai rendőrség szerdán közölte, hogy a húsz hónapos Quinton Simon eltűnésével kapcsolatban a hatóságok első számú gyanúsítottja a kisfiú anyja – tájékoztat a Fox News.

A kisfiú október 5-én tűnt el Savannah-i otthonából, utoljára az anyja látta, amint a hajnali órákban a járókájában játszott. A rendőrség és az FBI ügynökei összevont csapatokkal keresik az eltűnt gyereket, drónokat és helikoptereket is bevetettek, de eddig nem jártak sikerrel.

We are saddened to report that CCPD and the FBI have notified Quinton Simon’s family that we believe he is deceased. We have named his mother, Leilani Simon, as the prime suspect in his disappearance and death. But, no arrests have been made and no charges have been filed.

