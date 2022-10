Csigolyáját törte Michael Schumacher unokaöccse egy látványos balesetben

A múlt hétvégén, Hockenheimben megrendezett DTM-szezonzárón több látványos baleset is történt, David Schumacher az egyik ilyenbe keveredett bele.

A Winward AMG Mercedes csapat 20 éves versenyzője vasárnap óta hátfájdalmakra panaszkodott, de csak napokkal később derült ki, hogy megrepedt az egyik alsó (ágyék-) csigolyája.

– idézte a fiatal DTM-pilóta apját, a hatszoros F1-es futamgyőztes Ralf Schumachert a DPA hírügynökség.

After Sunday’s crash at the Hockenheimring, we know now, that David Schumacher suffered a lumbar vertebra fracture 😟 We wish him a speedy recovery & all the best!#DTM #WeLoveDTM #FeelTheRoar #hockenheimring pic.twitter.com/UuO0n9mIUI

— DTM (@DTM) October 13, 2022