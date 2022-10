Kétszer annyi illegális migráns próbált bejutni Magyarország területére októberig, mint tavaly egész évben

Ezerhatszáznál is több migránssal szemben kellett intézkedniük kedden a magyar hatóságoknak. Idén pedig eddig összesen már több mint kétszázezer illegális bevándorló próbált bejutni az országba – kétszer annyian, mint tavaly egész évben – közölte az M1 Híradója.

Október elejéig több mint 201 ezer migráns próbálkozott

„Ebben a házban emberek laknak. Tilos bemenni!” – feliratú táblákat látni a vajdasági házakon. A helyiek már nem bírják elviselni, hogy a bevándorlók úgy járnak-kelnek a házaik udvarain, mintha otthon lennének.

Ágoston Ilona 82 éves, egyedül él Rábén a főutca utolsó házában. „Hozzám kétszer bejöttek, elvitték a diót, az istállóban volt egy ládával, a másik a tojást az ólból, úgy ugrott ki a kerítésen. Azóta nem voltak benn, de itt a kertben, a ház háta mögött, egy éjszakám nincs, nyugodt, mert tíz óra után kezdenek itt zuhogni, jönnek-mennek, hajnalba mennek vissza” – mondta.

Az elhagyott házakon a cserepeket is megbontják, hogy a tetőn át jussanak be.

De nem sokáig maradnak ott, a legtöbbjüknek még mindig Nyugat-Európa a célja. „Szeretnék ott dolgozni. Az sokkal jobb hely az én országomnál. Az én hazámban nincs munka. Ott sokkal jobb lesz, mint otthon” – jelentette ki egy migráns.

Az autópályákon is sétálnak a migránsok: Belgrád irányából érkeznek és haladnak a magyar határ felé. Van, aki az életét is kockára teszi, hogy eljusson a határzárig. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szakembere szerint a csoportokat szinte minden esetben embercsempészek irányítják.

„A négylétrás módszerrel bejuttatják Magyarország területére a migránsokat, és egy-két órán belül ezeket a személyeket az államhatár környékéről elszállítják. Nyilván a tél beálltával elhagyott épületeket, tanyákat fognak búvóhelyül keresni” – fogalmazott Boross Zoltán, a KR NNI nemzetközi bűnözés elleni főosztályvezetője.

„… a kétszázezret is meghaladta azoknak a száma, akik illegálisan próbáltak meg bejutni idén Magyarországra”

– tájékoztatott Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő egy internetes videóban.

„Az illegális migráció és az embercsempészek aktivitása szintet lépett, már éles fegyvereket is használnak az egymás közötti konfliktusokban és a határőrök ellen. A nehezedő megélhetés miatt az eleve magas migrációskedv rövid és középtávon is növekedni fog, így az Európába irányuló illegális migráció is fokozódhat” – szögezte le Szentkirályi Alexandra.

Hozzátette: már most kétszer annyi migráns próbál bejutni Magyarország területére, mint tavaly egész évben. Kiemelte, hogy a kormány a jövőben is megvédi Magyarország határait.

A kiemelt kép illusztráció.