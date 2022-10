Romániának erősebb jogállamá kell válnia Mark Rutte szerint

A felek megtekintették a Brassó megyei nagysinki katonai kiképző alakulatot, ahol holland, francia, belga és román katonák teljesítenek szolgálatot.

A látogatást követő sajtótájékoztatón Rutte újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Hollandia nem ellenzi elvből Románia schengeni övezethez való csatlakozását, de Bukarestnek valamennyi feltételt teljesítenie kell. Rámutatott: meg kell várni, hogy a feltételek teljesítéséről zajló vizsgálatok milyen eredménnyel zárulnak, illetve mi lesz az ellenőrzési és együttműködési mechanizmus sorsa, amelynek során Brüsszel figyelemmel kíséri a román igazságszolgáltatási reformokat. Rutte rámutatott, hogy korrekt és átlátható módon kell ellenőrizni a feltételeket. Elismerte, hogy Románia sok lépést tett a jó irányba, de szerkezetileg egy erősebb jogállammá kell válnia.

With 🇳🇱 PM Mark Rutte @MinPres at the #NATO base in Cincu 🇷🇴, in a very difficult moment for the European and Euro-Atlantic security. Thankful for the presence of the soldiers from the Netherlands, along with those of other Allied countries in Romania. pic.twitter.com/kD8g6dO2rJ

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) October 12, 2022