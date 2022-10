A nyugati légvédelmi rendszerek érkezését Moszkva nem hagyta szó nélkül.

Az oroszok őrizetbe vették a Krími híd elleni támadás 8 gyanúsítottját: orosz, ukrán és örmény állampolgárokat. Moszkva szerint a támadás szervezője az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága volt. Moszkva terrortámadásnak nevezte a szombati robbantást. Közben a Kreml szóvivője azt is mondta, hogy Amerika a fegyverszállításokkal beszállt a háborúba, de facto benne van már a konfliktusban. Hozzátette: ez meghosszabbítja és fájdalmasabbá teszi a konfliktust – számolt be róla az M1 Híradó.

Az ukrán kormány szerint megsemmisült az ország energetikai infrastruktúrájának 30 százaléka

A hétfő hajnali hatalmas rakétatámadás-sorozatban súlyosan megsérültek a létfontosságú közüzemi szolgáltatások. Azóta nincs villany és akadozik a vízszolgáltatás is.

„Szolonkát támadták, ott van egy nagy áramellátó központ. Most nincs áramunk. Nekem valamikor éjfél környékén sikerült összeszednem egy kis vizet, de azóta már az sincs. Hát így élünk” – mondta egy lembergi bolttulajdonos.

Hétfőn 19 ember meghalt több mint százan pedig megsebesültek, amikor Oroszország energiaelosztó központokat és lakónegyedeket támadt Ukrajna több régiójában.

Az ukrán energiaügyi miniszter a CNN-nek arról számolt be, hogy hétfőn és kedden az orosz rakéták megsemmisítették az ország energetikai infrastruktúrájának 30 százalékát.

Kapcsolódó tartalom

A kár nagyobb is lehetett volna, kedden ugyanis Kijevet is célba vették a rakéták, azonban azok a fővárost nem érték el. Vitalij Klicsko kijevi polgármester azt mondta: Az ukrán légvédelem több rakétát is lelőtt a főváros közelében, ezért Kijevben végül egyetlen robbanás sem volt.

Az ukrán védelmi miniszter közben bejelentette, hogy új korszak kezdődik az ország védelmi rendszerében, ugyanis korszerű légvédelmi rendszerek érkeznek Ukrajnába.

Az új korszak megkezdődött Ukrajnában – fogalmazott közösségi média oldalán az ukrán védelmi miniszter. Megerősítette, hogy Németországból megjöttek az IRIS T légvédelmi rendszerek, az Egyesült Államokból pedig NASAMS rakétaelhárítók érkeznek.

A nyugati légvédelmi rendszerek érkezését Moszkva nem hagyta szó nélkül.

Az Egyesült Államok de facto benne van már a konfliktusban. Csak ismételni tudom: Ez meghosszabbítja és fájdalmasabbá teszi a konfliktust – fogalmazott a Kreml szóvivője.

Kapcsolódó tartalom

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese közösségi média oldalán úgy vélekedett, hogy

Ukrajna nagy hatótávolságú sorozatvetőkkel való ellátása a leggyorsabb módja annak, hogy az ukrajnai konfliktus egy világháborúvá eszkalálódjon.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: MTI/AP/Roman Hritszina