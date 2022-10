Terrorszervezetté nyilvánította Oroszország a Facebook anyacégét

Hunter Biden korábbi üzlettársa szerint az FBI szándékosan manipulálta az elnökválasztást

Joe Biden fiának, Hunter Bidennek korrupciós ügyéről, illetve más érintett Biden családtagokról, valamint magáról a jelenlegi amerikai elnökről, Joe Bidenről is visszatartott terhelő információkat az FBI az amerikai elnökválasztás előtt. Tony Bobulinski, Hunter Biden korábbi üzlettársa a <a href="https://www.foxnews.com/media/hunter-biden-business-partner-fbi-altered-history-handling-laptop-before-election">Fox Newson</a> beszélt arról, hogy maga adta át a bizonyítékokat tároló laptopot a szövetségi nyomozóknak. Mint elmondta, ezek az információk képet adhattak volna Hunter Biden kényes ügyleteiről, amelyben nagybátyja, James Biden mellett az akkor elnökválasztást nyerő édesapja, Joe Biden is érintett volt. Bobulinski állítása szerint a Biden család üzletei kínai és más idegen érdekekkel fonódtak össze (<a href="https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/08/05/joe-biden-fia-kinaba-exportalt-volna-ukran-gabonat/">Hunter Biden egy ukrajnai energetikai cég elnöke volt</a>, valamint a kiszivárgott dokumentumok szerint egy kínai–ukrán gabonaügylet létrehozásán is tevékenykedett). Bobulinski szerint a terhelő információk visszatartásával három államban mintegy 21 500 szavazattól esett el az akkori elnök, Donald Trump.

