Szerb kormányfőhelyettes: Az új kormány fog dönteni az Oroszország elleni szankciókról

Az elemzők szerint Európa az idei tél után sem lélegezhet fel, a kiürült gáztározókat ugyanis újra fel kell majd tölteni

Európának fizetnie kell a cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáért, imádkoznia kell az enyhe idei télért, valamint csökkentenie kell az energiafelhasználását is, ugyanis az energiaellátás fennakadása esetében elkerülhetetlenné válhat az áramfelhasználás beosztása, valamint áramkimaradás is fenyegetheti a fogyasztókat – <a href="https://www.reuters.com/business/energy/russian-gas-supply-gap-casts-chill-europe-winter-nears-2022-10-11/?fbclid=IwAR2_SKh6Rb8caccoZGVT3aw0URRCoPg1zFRPft2auwlYIrTP4XL46wIPOQQ">számolt be a Reuters hírügynökség elemzők értékelésére hivatkozva</a>. A szakértők szerint azonban nem elég, ha Európa sikeresen veszi ezeket az akadályokat, jövőre ugyanis ennél még nagyobb kihívásokkal nézhet szembe a kontinens, mivel a tározókból felhasznált gázt újra pótolni kell.

