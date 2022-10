Szakításuk után hidegvérrel agyonlőtte volt barátnőjét

A 23 éves Tamara Sawyer egy fiatal, ohoi lány volt, aki ápolónőnek tanult, és középiskolai szerelmével körülbelül egy hónapja szakított.

Volt barátja azonban nem tudta túltenni magát a szakításon, ezért vasárnap délután váratlanul megjelent a lány háza előtt, aki mit sem sejtve beengedte a fiút, majd együtt bementek a szobába.

Aspiring Nurse, 23, Is Killed by Ex in Murder-Suicide a Month After Ending Relationship – People https://t.co/b1GZxo4UXs

— No Toy Thing (@NubianFelinity) October 11, 2022