Spanyolország a gázfogyasztás mérséklését szolgáló intézkedéscsomagot fogadott el

Európába vándorol a gáz, ezért az Egyesült Államok lakossága is megérzi az európai energiapolitika hatását

Az Amerikai Egyesült Államokban is drasztikus mértékű drágulásra számíthatnak a lakosok a fűtési szezonban. A The Wall Street Journal több energiaszolgáltatót is megkeresett, akik egyöntetűen arra figyelmeztettek, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb mértékű drágulása tapasztalható az energia előállításában. A szakértők megjegyezték, hogy a háború hatása jelentősen felverte a gáz világpiaci árát, eközben pedig az Egyesült Államok jelentős mennyiségű cseppfolyós gázt szállít a krízisbe jutott Európának, ami az amerikai ellátásban okoz hiányt. Mint írták, már jelenleg is minden hatodik amerikai család befizetési gondokkal küszködik az energiaszámlák terén, ami pedig súlyosbodni fog az idei szezonban.

Külföld