Sikolyok miatt hívta a 911-et az új iPhone, pedig tulajdonosa csak hullámvasúton ült

Az Apple a múlt hónapban vezette be a Crash Detectiont az új iPhone 14, Watch Series 8, SE és Ultra készülékekre.

Az okoseszközöket a vállalat egy továbbfejlesztett háromtengelyes giroszkóppal és egy nagy G-erős gyorsulásmérővel szerelte fel. Ezeknek az új mozgásérzékelőknek a segítségével a készülékek képesek észlelni a súlyos autóbaleseteket, értesíteni a segélyhívó kapcsolattartóit, valamint megadni az érintett aktuális tartózkodási helyét.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:

“The owner of this iPhone was in a severe car crash…”

Except, the owner was just on a roller coaster.

