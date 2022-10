Poliamor – a többtagú kapcsolatok ugyanolyan jogi védelemre jogosultak egy New York-i bíróság szerint

A New York-i kilakoltatási bíróság a poliamor, azaz a többtagú szerelmi kapcsolatok oldalára állt. Karen May Bacdayan, a polgári bíróság bírája szerint a többszerelmű társulások ugyanolyan jogi védelemre jogosultak, mint a kétszemélyes párkapcsolatok – számolt be a New York Post . Az ügy három egymással kapcsolatban élő férfit érint, akik közül az egyik fél bérleti szerződését szerette volna társa halála után meghosszabbítani, sikertelenül.

Három többszerelmű kapcsolatban élő félt is érint egy New York-i bíróságra került ügy, melynek résztvevői egy bérlakásban együtt élő két férfi, Scott Anderson és Markyus O’Neill, valamint Robert Romano, aki Scott Anderson férje.

A New York Post cikkében rámutatott, a konfliktus Scott Anderson halálával kezdődött, aki bérlője volt a New York-i apartmannak. Mivel Scott Anderson elhunyt, társa, Markyus O’Neill szerette volna meghosszabbítani bérleti szerződését, melyet az épület tulajdonosa azzal az indokkal utasított el, hogy O’Neill-nek nincs joga a szerződés megújítására, mivel hagyományos értelemben nem minősül családtagnak.

Korábbi hasonló eset New Yorkban

A per kapcsán Karen May Bacdayan, a New York-i polgári bíróság bírája egy korábbi ügy jelentőségét emelte ki, továbbá kijelentette, hogy a háromtagú kapcsolat – függetlenül attól, hogy a személyek hogyan jöttek ki egymással – nem olyan tényező, amely automatikusan kizárja Markyus O’Neill jogát a kilakoltatás elleni védelemhez.

Még mielőtt az azonos neműek házasságát bármelyik amerikai államban legalizálták volna, az 1989-ben lezajló úgynevezett „Braschi kontra Stahl Assocs. Co.” – ügyben a mostanihoz hasonló konfliktusban született döntés.

A másodfokon meghozott döntésével a bíróság elsőként ismerte el az Amerikai Egyesült Államok történetében, hogy

a nem hagyományos, kétszemélyes, azonos nemű, elkötelezett, családszerű kapcsolatban élők jogosultak a törvény általi elismerésre, továbbá a nem hagyományos családtagot is megilleti a kilakoltatás elleni védelem.

A bíróság a korábbi perben az akkori lakásbérlet-szabályozási törvényt a jogorvoslati célok megvalósítása érdekében tágan értelmezte, ugyanis 1989-ben az azonos neműek házasságának jogi elismerése még nem létezett.

„A Braschi-ügyet széles körben katalizátornak tekintik az ezt követő jogi kihívások és változások szempontjából” – mutatott rá a bírónő és hozzátette,

„2014 végére az azonos neműek házassága 35 államban vált legálissá jogszabály vagy állami bírósági eljárás révén”.

Az Obergefell kontra Hodges 2015-ben zajlott ügye egyaránt úttörő volt, ugyanis az azonos neműek házassága alkotmányos jogként került rögzítésre, azonban mind a Braschi-eset és a további esetek, valamint az Obergefell-ügy kétszemélyes kapcsolatokra korlátozták a megállapításaikat.

A jelen ügy a jelentős többszemélyes kapcsolatok különálló és összetett kérdését mutatja be – emelte ki a bírónő.

Megváltozott a család fogalma

A szóban forgó esetben Bacdayan bírónő azt is megjegyezte, hogy az 1989 óta bekövetkezett változások szerepet játszanak, beleértve a család fogalmának változását is, ugyanis a jog gyorsan haladt annak felismerésében, hogy egy gyermek több mint két törvényes szülővel is rendelkezhet.

„Miért van akkor – a hallgatólagos többségi ellenségeskedés nagyon is reális lehetőségén kívül – a két személyre való korlátozás a családszerű kapcsolat meghatározásában, abban az esetben, amikor a kilakoltatás elleni védelemről van szó, hogy ezáltal ugyanolyan joggal rendelkezzenek, mint a jogilag formalizált, vagy rokonságon alapuló kapcsolatok?” – tette fel a kérdést Bacdayan bírónő.

Karen May Bacdayan továbbá azt is kiemelte, hogy nem érti

„miért kellene egy személynek csak bizonyos előírt módon elköteleződnie egy másik személy iránt ahhoz, hogy egy szeretett személy távozása után stabil lakhatást élvezhessen? Minden nem hagyományos kapcsolatnak csak két elsődleges személyből kell állnia, vagy csak két elsődleges személyt kell magában foglalnia?”

Karen May Bacdayan a beszámolók szerint végül arra a következtetésre jutott, hogy a poliamor, azaz a többtagú szerelmi kapcsolatok ugyanolyan jogi védelemre jogosultak, mint a kétszemélyes párkapcsolatok.

Az LMBTQ Nation hírportál szerint az ügyben a három személy kapcsolatának további vizsgálata után újabb tárgyalások várhatók a bíróságon.