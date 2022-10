Orbán Viktor: Magyarországon lesz energia és lesz biztonság!

A miniszterelnök hétfőn a magyar-német gazdasági fórumon mondott beszédet. Orbán Viktor hangsúlyozta: a következő években Magyarország olyan ország lesz, ahol lesz politikai biztonság, lesz fizikai biztonság és lesz energiabiztonság is.

A kormányfő közösségi oldalára felöltött videójában elmondta: „Magyarország biztosan a béke szigete lesz, akármi is történjen a következő időszakban”.

Orbán Viktor biztosított arról, hogy a háború ellenére is a fizikai biztonságot Magyarország továbbra is garantálja. Arról is szólt, hogy jelen állás szerint hat hónapra elegendő földgáztartalékunk van a gazdaság működtetésére és a lakosság ellátására egyaránt.

A miniszterelnök kijelentette, hogy nálunk van energia, nem kapcsoljuk le a nukleáris erőműveket, sőt ellenkezőleg, éppen most hosszabbítják meg a paksi erőmű üzemidejét. Új blokk építésébe kezdtünk ez pedig közép és hosszú távon biztosítani fogja az energiaellátást.

„A következő években Magyarország olyan ország lesz, ahol lesz politikai biztonság, lesz fizikai biztonság és lesz energiabiztonság is”

– fogalmazott. A magyar-német gazdasági együttműködést Orbán Viktor a továbbiakban is szorgalmazza: „Aki velünk együttműködik, az jól jár”.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő beszédet mond Berlinben, a magyar-német gazdasági kapcsolatokról rendezett fórumon 2022. október 10-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)