Nacsa Lőrinc: Erősíteni kell a nyugat-balkáni országok európai perspektíváját

Nacsa Lőrinc: a szankciók miatt van energiaválság Európában

A napnál is világosabb, és már a New York Times is megírta, hogy a szankciók miatt van energiaválság Európában – jelentette ki a KDNP frakciószóvivője szombati, az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában.

Külföld