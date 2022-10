Az elemzők szerint Európa az idei tél után sem lélegezhet fel, a kiürült gáztározókat ugyanis újra fel kell majd tölteni

Európának fizetnie kell a cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáért, imádkoznia kell az enyhe idei télért, valamint csökkentenie kell az energiafelhasználását is, ugyanis az energiaellátás fennakadása esetében elkerülhetetlenné válhat az áramfelhasználás beosztása, valamint áramkimaradás is fenyegetheti a fogyasztókat – számolt be a Reuters hírügynökség elemzők értékelésére hivatkozva . A szakértők szerint azonban nem elég, ha Európa sikeresen veszi ezeket az akadályokat, jövőre ugyanis ennél még nagyobb kihívásokkal nézhet szembe a kontinens, mivel a tározókból felhasznált gázt újra pótolni kell.