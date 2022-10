Túlterhelt hajó borult fel az árvíz sújtotta Nigéria délkeleti részén, többen meghaltak

Anambra állam Ogbaru régiójában súlyos árvíz pusztít. Muhammadu Buhari nigériai elnök hivatalának közleménye szerint a hajó fedélzetén 85 ember tartózkodott. A mentőszolgálatok 76 halálesetet erősítettek meg.

At least 10 people have died and another 60 are missing after a boat carrying 85 people on board, #capsized amid heavy flooding in #Nigeria‘s #Anambra state!!!!! pic.twitter.com/bZIxpZNskn

