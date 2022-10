Több hullámban csapódtak be rakéták Ukrajna nagyvárosaiba – az oroszok a Krími híd elleni támadásra válaszoltak

Összehangolt rakétatámadás ért több ukrán nagyvárost a reggeli órákban, köztük Kijevet is. Legkevesebb tízen meghaltak és több mint hatvanan megsérültek. Hónapok óta ez volt az első eset, hogy a fővárost rakétatámadás érte. Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte: a moszkvai vezetés döntött a támadásról, válaszként a Krími híd ellen elkövetett szombati merényletért – számolt be róla az M1 Híradó.

Élő adásban jelentkezett be a brit BBC kijevi tudósítója hétfő reggel, amikor egyszer csak süvítő hang töltötte be az égboltot, majd robbanások rázták meg a várost. Egy biztonsági kamera rögzítette a pillanatot, amikor egy rakéta csapott be a híres kijevi üveghíd közvetlen közelében. Egy járókelő is volt éppen az építményen, ami egyébként nem omlott össze.

A támadás után óriási lángokkal égtek az autók a főváros Sevcsenkivszkij kerületében: több jármű teljesen kiégett. A robbanásokban épületek és utak semmisültek meg. Egy toronyház alsó szintjeiről teljesen eltűntek a nyílászárók, és a környező lakóházak ablakai is betörtek.

A rakéták több hullámban csapódtak be. Az első, kora reggeli rakétatámadásokat a délelőtt folyamán újabbak követték.

Szinte szüntelenül szóltak a légvédelmi szirénák: százezrek kerestek menedéket a metróaluljárókban és az óvóhelyeken.

Sokan azonban nem tudtak időben fedezékbe húzódni, sokan megsérültek és sokan életüket vesztették.

Hamarosan kiderült, hogy nemcsak Kijevet, hanem szinte az összes nagyobb ukrán várost hasonló támadás érte. Légicsapások rázták meg többek között Dnyipro, Zaporizzsja és a nyugat-ukrajnai Lviv városát is.

Ukrán források szerint az oroszok legkevesebb 83 rakétát lőttek az ukrajnai településekre. A támadás következtében országszerte több helyen, például Lvivben és Harkivban átmenetileg megszűnt az áramellátás. Az első hírekkel szemben azonban Kárpátalján egyetlen rakéta sem csapódott be – mondta az M1 tudósítója.

Reggel olyan álhírek terjedtek el a közösségi oldalakon, miszerint Kárpátalját is rakétatámadás érte, ezt azonban Viktor Mikita Kárpátalja katonai kormányzója azonnal cáfolta, és arra szólította fel a lakosságot, hogy igyekezzenek hiteles, ha lehet, hivatalos forrásokból informálódni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a civil célpontok ellen intézett rakétatámadás terrorcselekmény volt.

„Ukránok! Nehéz reggelünk volt. Terroristákkal állunk szemben. Több tucat rakéta, iráni kamikaze drónok csapódtak be. Két célpontjuk volt: energetikai létesítmények szerte az országban, Lvivtől Szumiig. Pánikot és káoszt akarnak kelteni, el akarják pusztítani energiahálózatunkat. Reménytelenek. A másik célpont maguk az emberek. A támadás időpontját és célpontjait úgy válogatták meg, hogy minél több áldozatot szedjenek. Azt akarják, hogy féljünk, hogy elmeneküljünk” – mondta az ukrán elnök, majd arra kérte honfitársait: egész nap maradjanak az óvóhelyeken.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan elismerte: a támadássorozatot az orosz vezetés rendelte el a Krími híd elleni bombatámadásra adott válaszcsapásként.

A Krím félszigetet Oroszországgal összekötő átkelő egy szakasza összeomlott, és három ember életét vesztette szombaton, miután egy teherautó felrobbant a hídon. Az orosz elnök kijelentette: terrortámadásként értékelik a történteket, amiért az ukrán titkosszolgálatot teszik felelőssé. Vlagyimir Putyin figyelmeztetett: az ehhez hasonló támadásokat kíméletlenül meg fogják torolni.

„Merő képtelenség, hogy az ilyen bűnöket válasz nélkül hagyjuk. A védelmi minisztérium és a vezérkar javaslatára ma reggel tömeges rakétatámadást hajtottunk végre Ukrajna energetikai létesítményei, katonai parancsnokságai és kommunikációs központjai ellen. Ha a terrortámadások Oroszország területén folytatódni fognak, az elkövetők számíthatnak a kíméletlen válaszcsapásra!” – figyelmeztetett az orosz elnök.

A támadást az Európai Unió több vezető tisztviselője is elítélte. A moldovai külügyminisztérium pedig bekérette az orosz nagykövetet, ugyanis az Ukrajnára kilőtt rakéták közül három megsértette az ország légterét.

Kiemelt kép: Kijev az orosz támadások után, 2022. október 10-én (EPA/Oleg Petrasyuk)