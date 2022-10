TASZSZ orosz hírügynükség: a Török Áramlat elleni ukrán szabotázsról beszélt Putyin

Csapról jelentjük: Kárpátalján is szóltak a szirénák, de nem érte támadás a régiót

Kárpátalján is szóltak a szirénák – élő adásban kapcsolták az M1 Híradó tudósítóját, Debreceni Kamillát Csapról. Legkevesebb nyolcan meghaltak és több tucatnyian megsérültek, miután összehangolt rakétatámadás ért több ukrán nagyvárost a reggeli órákban. Kijevet, Zaporizsját, Dnyiprot és a nyugat-ukrajnai Lvivet is légicsapások rázták meg. Ez volt hónapok óta az első eset, hogy a fővárost rakétatámadás érte. A brit sajtó bosszúhadjáratról beszél, Vlagyimir Putyin ugyanis előző este jelentette be: terrortámadás volt a Krími-híd elleni szombati merénylet, amiért az ukrán titkosszolgálat tehető felelőssé – közölte az M1 Híradó.

