Nyomozás indult: élve vihettek egy beteget a halottasházba

A nyugat-ausztráliai Perth halottkémi bírósága által folytatott vizsgálat szerint a palliatív ellátásban részesülő beteg valóban életben lehetett, amikor a hullazsákban elszállították – írja a The Guardian.

A bíróság állítása alapján – mivel az orvost arra kérhették, hogy utólag módosítsa a beteg halálának időpontját – szerették volna eltussolni az ügyet.

Allegations have emerged that a 55-year-old man in palliative care at a hospital south of Perth was placed in a body bag and transported to the morgue before he died. | @hamishhastie https://t.co/DMl9ZVrOij

A Rockingham General kórház orvosa állítólag friss vért fedezett fel a halottnak nyilvánított férfi köpenyén, amely feltehetően az egyik karján lévő sebből származott. Elmondása szerint a hullazsák nyitva volt, amikor a test átkerült a halottasházba.

„Láttam a vért, a beteg testének szokatlan helyzetét, a szemei pedig nyitva voltak. Úgy vélem, ezeknek a jeleknek az összessége arra utal, hogy még életben volt, mielőtt a boncolást megkezdhették” – közölte az orvos, akinek az állítását a kórház alkalmazottai közül azonban többen is megkérdőjelezték.

A megdöbbentő felfedezés után az orvos úgy döntött, hogy szeptember 6-ára jegyzi be a beteg halálát.

The operators of a Perth hospital do not believe claims a man may have been sent to the morgue while he was still alive are true, saying senior doctors said what was noticed inside the man’s body bag was not unusual. | @hamishhastie https://t.co/malVyUGq21

— The Age (@theage) October 7, 2022