Moldovában bekérették a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet

„A Fekete-tengerről, orosz hadihajókról Ukrajnára ma reggel kilőtt három manőverező robotrepülőgép áthaladt Moldova légterén. Utasítást adtam, hogy az orosz nagykövetet kéressék be a minisztériumba, hogy magyarázattal szolgáljon” – írta a Twitteren Nicu Popescu.

#Moldova condemns in strongest possible terms violation of its airspace by three Russian cruise missile as Russia attacked Ukrainian cities this morning.

We condemn Russia’s continued aggression against Ukraine.https://t.co/i8eu3ihx2Z

— Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022