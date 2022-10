Elítélte a hétfői orosz rakétatámadásokat az ENSZ és több európai vezető is

António Guterres ENSZ-főtitkárt „mélyen megrázta” az ukrajnai háború február 24-i kitörése óta az eddigi legnagyobb orosz légitámadások végrehajtása – jelentette be az ENSZ egyik szóvivője hétfőn.

„Ez újabb elfogadhatatlan háborús eszkalációt jelent, és mint mindig, most is a polgári lakosság fizeti a legnagyobb árat” – fogalmazott közleményében Stephane Dujarric szóvivő. Emmanuel Macron francia elnök is sajnálatát fejezte ki hétfőn az orosz légicsapás-sorozat végrehajtása miatt.

„Az Ukrajna teljes területét és a polgári lakosságot célzó orosz légicsapások az ukrajnai háború természetének alapvető megváltoztatását jelentik” – fogalmazott a francia államfő a Château-Gontier városba tett látogatása során, hozzátéve, hogy párizsi visszatérését követően azonnal megbeszélést tart diplomáciai és katonai tanácsadóival, hogy értékeljék a kialakult helyzetet.

Mark Rutte holland miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy az ukrajnai városok elleni orosz légitámadások terrorizmussal egyenértékűek.

„Volodimir Zelenszkij ukrán elnök épp most tájékoztatott részletesen az orosz rakétatámadásokról, amelyek nyilvánvalóan ártatlan ukrán polgárokat céloztak” – írta a holland kormányfő Twitter-fiókján a két politikus telefonbeszélgetését követően.

„Ez nem megtorlás: ez terrorizmus. Undorítónak neveztem (az orosz támadást), és ismételten hangsúlyoztam Hollandia rendíthetetlen támogatását Ukrajna irányába” – fogalmazott Mark Rutte.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is elítélte hétfőn Oroszország ukrán városokat célzó „szörnyűséges támadásait”.

„Ezek a válogatás nélküli, a polgári lakosságot célzó támadások háborús bűnök” – írta a Twitteren a tanács elnöke.

A rakétatámadások a „Kreml kétségbeesését” mutatják az ukrajnai háborúval kapcsolatban – tette hozzá Charles Michel, hangsúlyozva, hogy az Európai Unió továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása és az orosz rezsim felelősségre vonása iránt. Kijelentette, hogy a G7 országai is meg fogják vitatni a mostani orosz rakétatámadások következményeit.