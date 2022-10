Csapról jelentjük: Kárpátalján is szóltak a szirénák, de nem érte támadás a régiót

Kárpátalján is szóltak a szirénák – élő adásban kapcsolták az M1 Híradó tudósítóját, Debreceni Kamillát Csapról. Legkevesebb nyolcan meghaltak és több tucatnyian megsérültek, miután összehangolt rakétatámadás ért több ukrán nagyvárost a reggeli órákban. Kijevet, Zaporizsját, Dnyiprot és a nyugat-ukrajnai Lvivet is légicsapások rázták meg. Ez volt hónapok óta az első eset, hogy a fővárost rakétatámadás érte. A brit sajtó bosszúhadjáratról beszél, Vlagyimir Putyin ugyanis előző este jelentette be: terrortámadás volt a Krími-híd elleni szombati merénylet, amiért az ukrán titkosszolgálat tehető felelőssé – közölte az M1 Híradó.

Kárpátalján is megszólalt a légiriadó Légiriadó volt Kárpátalján, és olyan álhírek terjedtek, hogy Kárpátalját is rakétatámadás érte, ez azonban nem igaz – jelentette az M1 tudósítója Csapról. Beszélt arról is, hogy elrendelték az iskolák bezárását, és arra figyelmeztettek, hogy áramkimaradások lehetnek, valamint nagyobb menekülthullám érheti el az országrészt. Ide kattintva olvashatja az ukrán válságról szóló percről percre tudósításunkat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Berlinben az M1 tudósítójával közölte: a Kijevi magyar nagykövetség épségben van, a dolgozói jól vannak, és a követség működését fenntartja a magyar kormány a kijevi robbantások ellenére. „Most már mindenki láthatja, hogy a helyzet egyre súlyosabb és a helyzet eszkalálódik, a 25. órában vagyunk” – fogalmazott a külügyminiszter. Hangsúlyozta: azonnal béketárgyalásokat kell folytatni, a mostani eszkalációt csak így lehet megállítani. Kapcsolódó tartalom Szijjártó: Magyarország egyelőre fenntartja a kijevi nagykövetség működését Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a kijevi magyar nagykövetség dolgozói arról számoltak be, hogy az épületet nem érte találat. Amint arról beszámoltunk, hétfő reggel éppen élő adásban jelentkezett be a brit BBC kijevi tudósítója, amikor egyszer csak süvítő hang töltötte be az égboltot, majd robbanások rázták meg a várost. Pillanatokkal később már füstoszlop tornyosult Kijev fölé. Légicsapások rázták meg az ukrán főváros legforgalmasabb, központi negyedét. Óriási lángokkal égtek az autók a Sevcsenkivszkij városrészben, máshol gigantikus kráterek tátongtak és az aljnövényzet is kigyulladt, törmelékek és faágak lepték be az utakat. Legkevesebb tizenöt autóban esett kár. Megfigyelők rámutattak: hónapok óta ez volt az első légicsapás, ami a fővárost, Kijevet érte, és ami még ennél is szokatlanabb, ezúttal nem a külváros kritikus infrastruktúráit, hanem a belvárost, forgalmas utakat és köztereket ért találat. Kapcsolódó tartalom Oroszország harci drónokat is bevetett, halálos áldozatokról számoltak be Kijevben A legtöbb becsapódás a főváros központjában volt – írta az ukrán rendőrség a közleményében. Néhány órával később újabb robbanások rázták meg a várost, a délelőtt folyamán kiújultak a rakétatámadások. A légicsapásoknak több halottja van és sokan megsebesültek. Szinte megállás nélkül szóltak délelőtt a légvédelmi szirénák, újabb rakétatámadások veszélyére figyelmeztettek, a kijeviek zöme az óvóhelyeken keresett menedéket. Hamarosan kiderült, nem csak Kijevet, de egy összehangolt támadás keretében az összes nagyobb ukrán várost hasonló támadás érte. Légicsapások rázták meg többek között Dnyipro, Zaporizzsja és a nyugat-ukrajnai Lviv városát is, legkevesebb hetvenöt rakétát lőttek az ukrán városokra. A támadás következtőben Lviv több városrészében megszűnt az áramellátás.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán reagált. Közölte, a tejes ukrán nemzetet próbálják elpusztítani, az agresszorok a föld színéről is el akarják törölni őket. Arra kérte honfitársait, vonuljanak fedezékbe. Kapcsolódó tartalom Zelenszkij: Oroszország az energiainfrastruktúrát vette célba „Ez egy kemény reggel. Terroristákkal van dolgunk” – szögezte le Zelenszkij. A brit Reuters és a Telegraph bosszúhadjáratról ír, a hétfői támadássorozat a Krími híd ellen elkövetett, szombati támadásra adott orosz válaszcsapás lehetett. Összeomlott ugyanis szombaton a Krími félszigetet Oroszországgal összekötő híd egy szakasza, miután egy teherautó felrobbant az átkelőn. Három ember meghalt és többen megsebesültek. Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap kijelentette: terrortámadás történt, amiért az ukrán titkosszolgálat a felelős.



„Nincs kétség, terrortámadás történt, ami Oroszország egy kritikus infrastruktúráját próbálta elpusztítani. Az elkövető nem más, mint az ukrán titkosszolgálat” – jelentette ki az orosz elnök. Hozzátette, a robbantás végrehajtásában idegen országok és orosz állampolgárok is részt vettek. Kapcsolódó tartalom Putyin: Oroszország csapást mért ukrán vezetésipontokra és infrastrukturális létesítményekre Putyin szerint ez válasz volt az ukrán terrortámadásokra köztük a Krími hídon elkövetett robbantásra. Valósággá válhat a harmadik világháború, ha az Egyesült Államok nem tesz lépéseket az ukrajnai konfliktus békés rendezése érdekében – ezt mondta Donald Trump volt amerikai elnök egy arizonai rendezvényen. „Követelnünk kell a háború békés lezárására irányuló, azonnali tárgyalások megkezdését, máskülönben a harmadik világháborúban, egy soha nem látott, pusztító háborúban találjuk magunkat. És mindez az ostoba, szenilis emberek miatt” – fogalmazott.



A Fehér Ház Biztonsági Tanácsának szóvivője azonban egy vasárnapi televízió-interjúban kijelentette: az Egyesült Államok folytatni fogja Ukrajna felfegyverzését, a Biden-adminisztráció újabb hatszáz millió dollár értékű HIMARS-rakétarendszerrel, tarackokkal, taktikai járművekkel és lőszerrel látja el az ukrán hadsereget.