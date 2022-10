Büntetésre számíthat Ursula von der Leyen a vakcinabeszerzés miatt

Fogy a levegő az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen körül – erről írt az Origo. Az Európai Parlament koronavírussal foglalkozó különbizottsága ugyanis ma ülésezett Brüsszelben a botrányos uniós vakcinabeszerzés miatt. A vádak szerint Ursula von der Leyen többször egyeztetett telefonon a Pfizer vezérigazgatójával a 35 milliárd eurós beszerzésről. Az továbbra is rejtély, hogy mi állt az SMS-ekben, az üzeneteknek ugyanis nyoma veszett.

Az ügyről a Pfizer-cégvezető sem volt hajlandó beszélni az uniós testület előtt, ugyanis el sem ment a meghallgatásra.

Ursula von der Leyen 2020 decemberében jelentette be, hogy jóváhagyták a Pfizer oltóanyagának használatát az Unióban. Ez volt az első koronavírus elleni vakcina, amely engedélyt kapott az Európai Bizottságtól. Így az első 300 millió adaggal napokon belül elkezdődtek az oltások a tagállamokban.

Néhány hónappal később újabb, összesen 1,8 milliárd vakcina beszerzéséről egyezett meg az Európai Bizottság az amerikai Pfizer–BioNTechkel. Időközben azonban felmerült a gyanú, hogy a megállapodás nem volt szabályszerű.

Tavaly áprilisban a The New York Times számolt be arról, hogy

a 35 milliárd eurós beszerzésről Ursula von der Leyen egészen egyszerűen SMS-ben egyezett meg a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával. Hogy pontosan mi volt az SMS-ekben, azóta sem derült ki, az üzeneteknek ugyanis nyoma veszett.

Hatalmas botrány kerekedett, több európai parlamenti képviselő lemondásra szólította fel Ursula von der Leyent. Stasys Jakeliunas litván EP-képviselő például azt kifogásolta, hogy Ursula von der Leyen férje, Heiko von der Leyen az egyik amerikai gyógyszerészeti cég orvosigazgatója. Ezért szerinte összeférhetetlen, hogy a vakcinabeszerzésől az Európai Bizottság (EB) elnöke egyszemélyben tárgyaljon.

A homályos vakcinabeszerzés ügyében több eljárás is indult. A Pfizerrel kötött szerződés előkészítéséről azonban az EB semmilyen háttérdokumentumot nem tudott felmutatni. Ezért az Európai Számvevőszék is szerette volna megismerni az Ursula von der Leyen és a Pfizer-vezér közötti üzenetváltás tartalmát, az Európai Bizottság illetékesei azonban megtagadták ezt a kérést, mondván, hogy ezek nem tartoznak a szakpolitikával kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vonatkozó uniós jogszabály hatálya alá.

A szöveges üzenetek keresése nem vezetett eredményre. Ezt a Magyarországot sorozatosan támadó és egy korábbi korrupciós botrányban is érintett Vera Jourová erősítette meg az EU átláthatósági biztosaként az uniós ombudsmannak írt levelében – számolt be erről az Origo, a Ripost cikke alapján. A portál Kathleen Van Brempt belga EP-képviselő nyilatkozatából is idéz, aki a Politicónak az mondta,

az átláthatóság hiánya tovább erősíti azt a véleményt, hogy az EU multinacionális cégek zsebében van.

A szocialista EP- képviselő az elnöke a parlament Covid-19-cel foglalkozó különbizottságának is, amely hétfőn ült össze Brüsszelben a vakcinabeszerzési botrány miatt. A meghallgatáson a Pfizer vezérigazgatója tisztázhatta volna, hogy milyen körülmények között kötötték meg az 1,8 milliárd vakcina beszerzéséről szóló szerződést az Európai Unióval, ő azonban nem volt hajlandó részt venni az ülésen. Albert Bourla ugyanis előre jelezte: a vállalat nemzetközi piacokért felelős elnökét küldi el maga helyett.

Sajtóinformációk szerint büntetésre számíthat Ursula von der Leyen. De további vizsgálatok is várhatók a vakcinabeszerzés miatt.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a bizottság elnöke bajba került az időközben eltűnt szöveges üzenetei miatt. Ursula von der Leyen, Angela Merkel minisztereként is SMS-ben kötött tanácsadói szerződéseket. Ráadásul egy olyan hadiipari céggel, amelynél az Európai Bizottság elnökének egyik fia is jól fizető állást kapott.

