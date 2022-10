A konyhapadló alatt bukkantak életük szerencséjére

Az 1610 és 1727 közötti időszakból származó érméket az északkelet-angliai Ellerbyben találta meg a házaspár, amikor a felújításhoz elkezdte felbontani a konyha padlóját – írta a BBC.

A kincs egy kólásdoboznyi méretű fazékból került elő, amelyet a 18. századi padlólapok alá rejtettek.

Mivel a pár nem tudta, hogy mennyit érnek az érmék, kapcsolatba lépett a londoni Spink & Son aukciósházzal. A szakértők a vizsgálat után megállapították, hogy az összesen 260 érme értéke eredetileg 200-250 ezer fontra, vagyis 100-120 millió forintra becsülhető.

They’ve made a mint! Lucky couple who found 264 #gold #coins dating back to reign of King James I buried under their kitchen floor sell them at auction for £754,000

Coins were buried under couple’s kitchen floor in Ellerby, North #Yorkshire pic.twitter.com/zAq6gWv0Gv

— Hans Solo (@thandojo) October 10, 2022