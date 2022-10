Jay Richards: A genger-ideológia egy olyan program, ami megszünteti a családot

A genger-ideológia végső soron egy olyan program, ami megszünteti a családot és minden olyan kategóriát, ami alapján a világot meghatározzuk - mondta Jay Richards a Vasárnapi Újságnak adott interjújában. A Heritage Foundation, a legnagyobb amerikai konzervatív beállítottságú alapítvány munkatársa, filozófus, politikai elemző, szerző a floridai Nemzeti Konzervativizmus konferencián nyilatkozott a Kossuth Rádió riporterének.

– Felszólalója volt a progresszív ideológiákról, legfőképp a gender-ideológiáról szóló kerekasztal-beszélgetésnek. Mit gondol, ezt tudománynak tartsuk tudományos ideológiának, vagy jóval inkább politikai mozgalmakhoz kapcsolódik?

– A gender-ideológia követeli magának a jogot, hogy tudományra alapozódik, de hát minden hibás progresszív ideológia azt állítja magáról, hogy tudományosan megalapozott. Ilyen volt például 100 éve a faji egészségtan, amit annak idején a tudomány legjavának mondtak. De hogyha megnézi a részleteket, amit a gender-ideológiával kapcsolatban felhoznak, akkor azokból kiderül, hogy nincs köze a tudományos megalapozottsághoz. Arra az ideológiára alapozódik, hogy a biológia alapja, vagyis a nemi kettősség, a férfi és nő különbsége nem a valós igazság az emberi valóságot tekintve. Szerintük a valóság sokkal inkább a pszichés énre épül, kizárólag a saját belső elképzelésre az ember nemét tekintve, ez határozza meg, hogy ki is az ember. A gender-ideológia azt állítja, hogy amennyiben eltérés van az ember által érzett neme, és a teste által meghatározott neme között, akkor elsődlegesen nem úgy kell ezt kezelni, hogy az embert a testéhez közelíti, hanem inkább a testet módosítja ahhoz, ami a fejben él. Ez az alapvető gondolat, és az nem világos, hogy ez tudományosan miként igazolható. Hiszen, ha a gender, a saját maga által érzett nem csak a fejben létezik, akkor abból az következik, hogy ezt a sajátos metafizikai jelenséget csak próbálják tudománynak maszkírozni.

– Hogyha ezt az egészet tiszta fejjel próbálja átgondolni, akkor elég abszurd, hogy mégis miként tud bekerülni a gondolkodás fősodrába a tudományos körökben is.

– Ez a gond minden őrült elképzeléssel, hogy népszerűvé válik, minden ténnyel szemben, ami megmutatja, hogy lehetetlenség. Így volt ez a marxizmussal annak idején; bárki, aki értett a közgazdasághoz a kezdetektől azt mondta, hogy a központosított gazdaság, amiben az árnak nincs szerepe lehetetlen, és mégis volt olyan, amikor a világ fele marxista rezsimek uralma alatt élt. A mostani témánkkal kapcsolatban is ugyanez a helyzet: abszurd elképzelésnek tűnik, de egyezik bizonyos emberek céljaival. Nem is úgy kell a gender-ideológiát tekinteni, mint egy világos és konzisztens filozófia, hanem sokkal inkább, mint egy kulturális faltörő kos. Végső soron egy olyan program, ami megszünteti a családot és minden olyan kategóriát, ami alapján a világot meghatározzuk, és ami lehetővé teszi a gender ideológusok számára, hogy valami mással pótolják. Az nem is annyira foglalkoztatja őket, hogy mi következik azután, csak az, hogy szétrombolják a létezőt. Hogy mi jön, az csak a politikai radikálisokat foglalkoztatja, a gender ideológusokat csak a jelen rend megszüntetése érdekli, minthogy azon gondolkodnának, mi következik utána.

– Szétrombolni lehetséges, de emellett igazán szép szavakkal érvelnek, szépen be van csomagolva. Befogadás, egyenlőség, vagy egyenlősítés mindenkinek, mindenki úgy éljen és virágozzon, ahogy akar… szabadság. De hát egy társadalomban legalább néhány horgonynak léteznie kell.

– Ez így van. Minden igazságos és ésszerű társadalmi rendnek kötődnie kell magához a valósághoz. És nem akarhat egy olyan politikai ideológiát, ami szembe megy például magával a biológiával. A gender-ideológia viszont ellentétes a biológia alapvető igazságával, hiszen, ha valamit tudunk az emberről, akkor az annyi, hogy emlősök vagyunk és nemiséggel rendelkező egyedek vagyunk, aminek két formája van férfi és nő, egymással összhangban. És csak kétfajta ivarsejt létezik a hímivarsejt és a megtermékenyülő női. Nincsen harmadik. És, ha ezt nem tudjuk felfogni, akkor semmit nem tudunk megérteni. Szóval, ha bármely civilizáció és kultúra nem képes ezt felismerni, amiben a férfi és nő egyenlősége természetesen metafizikai értelemben létező, de valós különbségek vannak közöttük. Enélkül a felismerés nélkül nem gondolom, hogy bármi remény van az emberiség tartós létezésére és virágzására.

– Az utóbbi hetekben a híreket követve, volt egy, ami megmutatta ennek az egésznek az iróniáját. Talán New York államban volt, ahol megváltoztatták a használható szavakkal kapcsolatos szabályt. És sikerült elérniük azt, amit Arthur Miller darabjának címében leírt, vagyis az Üzletember halála, angolul Death of a Salesman, ami férfira utal. Az államban ugyanis betiltották a “salesman” kifejezést, és helyére a “salesperson”-t tették, ami nem utal nemre. Ezzel pedig gyakorlatilag bekövetkezett az üzletember halála. Ez valahogy megmutatja az iróniát is abban, ami ezzel az egésszel történik.

– Teljes mértékben, és ez úgy is tűnhet, mint egy mesterséges példa, csakhogy arra mutat rá, hogy a nyelv nem szerves módon változik, ahogy ennek természetes módon történnie kell, hanem kifejezetten politikai okokból változtatják meg. És ez történik, amikor feladunk minden hivatkozást a biológiai nemre és a gender-identitással pótoljuk. Már önmagában az, hogy a gender-identitásra való hivatkozás is valós dolognak számít, már ez is túl nagy teret nyert. Férfiként nem férfi identitásom van, hanem egész egyszerűen tudom magamról, hogy férfi vagyok, mint ahogy azt sem használjuk, hogy mondjuk emlős-identitásunk lenne, miközben tisztában vagyunk azzal, hogy emlősök vagyunk. Szóval nagyon óvatosnak kell lenni a nyelvezettel, amit használunk. Amikor arra akarnak kényszeríteni, hogy más kifejezéseket használjuk, akkor nagyon tisztában kell lennünk azzal, hogy mi is zajlik. A gender ideológusok ugyanis jóval előrébb tartanak, mint a legtöbbünk. Sokszor szoktam azt mondani, hogy ők ugyanazokat a szavakat használják, csak ezekhez egy különböző szótáruk van, teljesen mást értenek a szavak alatt, mint mi.

– Mit gondol, ez a folyamat egy társadalom számára hova vezet? Tovább fejlődik ebbe az irányba, vagy eljön az a pont, ahol beleütközik az úgynevezett józan észbe?

– Remélem, hogy beleütközik a józan észbe, ennek nyilvánvalóan meg kell történnie, ugyanis, annyira kívül esik a valóságon, ahogy végül a Szovjetuniónak is össze kellett omlania, mert ellentétben állt a gazdasági realitásokkal. Mégis 70 éven keresztül fennállt, emberek milliói szenvedtek és haltak meg a következményeként. Remélem, hogy ebben az esetben, mivel annyira ellentétes a józan ésszel, hogy gyorsan el fog tűnni, még mielőtt terméketlenné tett gyerekek százezrei válnának ennek az ideológiának az áldozatává.

– A nagyvállalatok is maguk mögött hagyják majd ezeket az eszméket, most ugyanis magukénak mondják nagy cégek, technológiai vállalkozások, szórakoztatóipari vállalatok. Fél Hollywood, vagy még több ezeknek a kifejezéseknek a keretei között gondolkodik.

– Ez így van, de lesz egy pont, amikor elérjük az ideológia népszerűségének csúcspontját. A közvélemény jó része tulajdonképpen nem is érti, hogy miről van itt szó, és milyen messze ment már ez a dolog. De amikor egyre több ember rádöbben arra, hogy milyen őrült ideológiáról is van szó, akkor ez az egész nagyon visszaüt majd, egy hatalmas ellenreakció jön, és azon a ponton ezek a nagyvállalatok is újragondolják majd a stratégiájuk egy részét. Eljön majd az a pillanat, amikor annak, hogy ezekre az aktivistákra hallgatnak, komoly gazdasági ára lesz a számukra, amit meg kell fizessenek, ha tovább támogatják ezt az egészet.

– Ami ennek az egésznek a pártpolitikai kihatásait illeti, a demokraták és republikánusok közötti versenyben mit látunk?

– Ez egy döntő mozzanat abban a pillanatban, amikor a demokraták ilyen mértékben közvetlenül elkötelezték magukat emellett az ideológia mellett. Biden elnök és szövetségi kormányzat is erőlteti a gender-ideológia nyelvezetét. Viszont a közvélemény túlnyomó többsége, amikor megkérdezik, ellenzi ezeket a dolgokat. Ellenzik azt, hogy a fiúk lányokkal együtt versenyezzenek a sportban, vagy, hogy a lányok zuhanyzóját használhassák, amik tényleg alapvető dolgok. És én őszintén azt gondolom, hogy ez ellen sikerrel felvehetjük a küzdelmet, másfelől pedig a republikánusok politikai értelemben is sikert húzhatnak ebből, hiszen egy tényleg nagyon népszerűtlen eszméről beszélünk. Bár jelen pillanatban az a benyomásom, hogy néhány nagyszerű kivételtől – például Ron DeSantis kormányzótól – eltekintve, a republikánusok többsége nem hangoztatja ellenkezését. Szóval több republikánusnak kellene felismernie, hogy erre politikai sikert építhet.

