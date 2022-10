Baltával hadonászva próbált bejutni egy iskolába, a kiérkező rendőrök fékezték meg

Egy férfi baltával hadonászva próbált meg betörni egy floridai általános iskolába péntek délután. Az iskolai rendőrség hatástalanította a támadót, akit életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba – tájékoztat a New York Post.

A támadó helyi idő szerint 14:48-kor próbált meg behatolni az iskola zárt bejárati ajtaján, még a gyerekeikre várakozó szülőket is megfenyegette. A szemtanúk értesítették a hatóságokat, mire a férfi elmenekült.

