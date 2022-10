Több száz polgármester tüntetett Varsóban az energiaárak drasztikus emelkedése miatt

Települések vezetői tüntettek pénteken Varsóban az energiaárak drasztikus emelkedése miatt. A demonstrálók azt mondták, ha a kormány nem vezet be ársapkát az energiaárakra, meg kell szüntetni a települések közvilágítását és minden közintézményt be kell zárni. Közben a lengyel Szejm megszavazta a kedvezményes lakossági áramtarifák bevezetését januártól – számoltak be róla az M1 Híradóban.

Települések előljárói tüntettek Varsóban a megemelkedett energiaárak miatt Településeik nevét és áramszámláik összegét írták transzparenseikre a lengyel polgármesterek pénteken Varsóban. Több százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a megemelkedett rezsiárak miatt. „Miért jöttünk Varsóba, miért utaztunk több száz kilométert az otthonainktól? A polgáraink, helyi közösségeink és a vállalkozóink – köztük a kisvállalkozók nevében jöttünk, hogy tiltakozzunk a lehetetlen mértékű energiaár-emelkedés ellen. Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a vállalkozóink öt-hatszázszoros vagy ezerszeres árat fizessenek az áramért” – mondta az Igen Lengyelországra Önkormányzati Mozgalom elnöke. A magyarhoz hasonlóan a lengyel kormány is kidolgozott szeptemberben egy törvénytervezetet, ami kedvezményes energiaárakat biztosítana a lakosságnak. A közigazgatási intézményeket pedig arra kötelezték, hogy csökkentsék az áramfogyasztásukat az ország energiabiztonsága érdekében. Kapcsolódó tartalom Kiszelly Zoltán: Nagyon komoly veszélyt jelent Európára a brüsszeli szankciós politika Bár az első pillanattól kezdve látható volt, hogy sikertelen lesz Brüsszel szankciós politikája, az unió vezetése azt mégis tovább erőlteti – erről beszélt egy elemző az M1-en a tegnap véget ért uniós csúcs után – számolt be az M1. EU-csúcs: nyomás alá helyezték az Európai Bizottságot, Ursula von der Leyen közös uniós gázbeszerzést ígért Az energiát illetően sikerült elérni az összes fontos magyar nemzeti célt – ezt Orbán Viktor jelentette ki a kétnapos prágai uniós csúcs után. A lengyel szejm véglegesen is megszavazta a kedvezményes lakossági energiaárakról szóló törvényt A küszöb túllépése esetén a háztartások a piaci tarifa szerint fizetnek majd a többletfogyasztásért. „A kormányzati és az önkormányzati adminisztráció is köteles lesz a közeljövőben 10 százalékkal csökkenteni az áramfogyasztást. Nem január elsejétől, hanem október elsejétől, mert minden egyes kilowattóra, vagy annál több, amit nem használunk fel, megmenti a lengyel gazdaságot és a lengyel családokat” – mondta még szeptember közepén Mateus Morawieczki. A tervezetet az elmúlt hetekben véglegesítették és a szenátus elé vitték. Közben a napokban a prágai EU-csúcson a lengyel ipar védelmében is kiállt a miniszterelnök. Úgy fogalmazott: Az Európai Unió számára ma az energiaárak a legfontosabb kérdések, és tisztán látszik, hogy az EU energiapolitikája nem megvalósítható a német vezetéssel, és nem befolyásolhatja egyetlen állam érdeke az összes tagország árpályáját. „Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy könnyítsünk a lengyel háztartások helyzetén a villany- és gázár tekintetében. De minden lengyel tud arról is, hogy az iparunkért is harcolni akarunk. Az nem történhet meg, hogy a lengyel ipar rosszabb helyzetben legyen, mint a német, az osztrák, vagy más európai országé” – nyilatkozta a prágai EU-Csúcson. Pénteken a lengyel szejm véglegesen is megszavazta a tervezetet. Ennek értelmében jövőre 2000 kilowattóra éves fogyasztásig az idei szintnek megfelelő árakat vezetnek be. A küszöb túllépése esetén a háztartások a piaci tarifa szerint fizetnek majd a többletfogyasztásért. A kedvezményes árakkal a lengyel háztartások mintegy 66 százaléka élhet. Az energiavállalatokat egy külön alapból kompenzálják a villamosenergia-árak hatósági korlátozása miatt keletkező veszteségeikért. A lengyel kormány a jövő héten egy másik, a kisebb vállalatok kedvezményes áramtarifáiról szóló tervezetet is bemutat. A kiemelt kép illusztráció (Fotó: M1)