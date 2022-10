Hatalmas tűz ütött ki a Krímet Oroszországgal öszekötő hídon

Ide kattintva olvashatja percről percre tudósításunkat az ukrán válságról

Nagy tüzet okozott egy teherautó felrobbanása a Krím félsziget és Oroszország közötti átkelőn – közölte az orosz állami média. A közúti hídon történt robbanás után a vasúti szakaszon lévő olajszállító tartálykocsik gyulladtak ki. Az orosz média szerint a forgalmat felfüggesztették.

– idézi a RIA Novosztyi orosz hírügynökség a Nemzeti Terrorizmusellenes Bizottságot.

⚡️Eyewitnesses post photos, video of the fiercely burning Kerch bridge.

The Kerch bridge from Russia to Crimea has been hit by a massive explosion on the span that carries railway traffic early on Oct. 8. pic.twitter.com/5wvIjBZmZZ

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 8, 2022