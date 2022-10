Ezer migráns bujkálhat elhagyatott tanyákon a magyar határ közelében

Már az ezret is elérheti azoknak a migránsoknak a száma, akik Horgos külterületén, az elhagyott tanyákon bujkálnak, de Szabadkán is egyre többen vannak. Valóságos sátorvárost alakítottak ki a befogadóközpont udvarán – írta a Pannon RTV

A migránsok egy része szerint elviselhetetlenek a körülmények a szabadkai befogadóközpontban, nincsenek megelégedve az étellel, az ellátással, sokan a szabad ég alatt alszanak. Akik nem regisztráltak, azokat be sem engedik, kinn, a tópart körüli bozótosokban és a nádas környékén tanyáznak. Az egyik pakisztáni migráns Olaszországba tart, miközben családját otthon hagyta. Háromszor próbált eddig átjutni a magyar határkerítésen, sikertelenül.

Valóságos sátorváros alakult ki a szabadkai befogadóközpontban, utcákba rendeződve. A hideg, nyirkos éjszakákon pokrócokba burkolózva, a földön alszanak.

Forrás: Pannon RTV/Payeta Maurice

Szabadka külvárosában, a makkhetesi erdő alatt élőknek továbbra sincs nyugtuk. Szinte minden éjjel lövésekre ébrednek a helyiek.

Horgos központját egy ideig ugyan elkerülték a migránsok. Most azonban megint ellepik a buszmegállót, a pékségeket és az önkiszolgálót is. A közlekedési szabályokat nem nagyon ismerik, megállnak az út közepén. Egy kisebb migránscsoport nemrég érkezett Algériából, most ismerkednek a faluval, Németországba tartanak a bevándorlók, állítólag dolgozni akarnak.

A magyar határkerítéshez közeli horgosi erdősávból a migránsok a felújított Szabadka–Szeged vasútvonal mentén járnak be faluba.

Forrás: Pannon RTV/Payeta Maurice

„Én előre rettegek a téltől, mert bejönnek a kertekbe, egyedül élek, és eleve az embernek nincs nyugalma”

– magyarázta az egyik helybéli, Farkas Teréz.

Horgos külterületén már több száz migráns beköltözött az elhagyott tanyákra. Az egyik ilyen, közvetlenül az autópálya mellett van. Onnan egész nap tömegesen járnak be a faluba.